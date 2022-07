Guai per Steven. Secondo quanto riportato dal quotidiano Hong Kong South China Morning, il presidente dell'ha perso una causa giudiziaria anei confronti di alcuni creditori ai quali deve ora ripagare circa. Stando alla ricostruzione a cura del giornale, il "numero uno" nerazzurro è stato citato in giudizio ad agosto scorso dopo aver garantito il rifinanziamento di quella cifra tra prestiti e obbligazioni firmati nel 2020 in un'operazione con laa favore della, società interamente controllata dallo stesso Zhang che ha poi rinnegato di averla fatta affermando che le firme sui documenti erano contraffatte e che non era a conoscenza del rifinanziamento, una versione che però il giudice ha respinto.Nel frattempo la China Construction Bank (Asia) ha intentato un'a Milano chiedendo al tribunale locale di invalidare una rinuncia del febbraio 2019 allo stipendio per Zhang nel suo ruolo di presidente dell'Inter, che aiuterebbe i creditori nel loro tentativo di recuperare i loro beni. Suning è poi finito nel mirino di altri creditori: si tratta di un gruppo di obbligazionisti, tra cui lae la, che ha raccolto almeno il 25% dei titoli per richiedere il pagamento immediato.