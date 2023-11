Al rientro dalla sosta per le Nazionali ci sarà il big match di campionato tra Juve e Inter, dove in palio ci sarà il primo posto in classifica. Non emergono però buone notizie per Inzaghi, che stando a quanto riportato da Sky Sport potrebbe perdere Alessandro Bastoni, fermatosi in Nazionale per un affaticamento muscolare al polpaccio destro.