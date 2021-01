Tante difficoltà in casa Suning. Il Jiangsu Football Club, squadra dei patron dell'Inter, ha vinto la Super League solo qualche mese fa. Ecco, da allora però è cambiato tutto, specialmente la disponibilità economica del gruppo. Già da alcuni mesi non pagano con puntualità gli stipendi dei giocatori. Hanno pertanto stabilito una riduzione degli ingaggi con il placet del governo cinese. Secondo quanto riportato da Gazzetta, la novità non è stata gradita dai calciatori. Gli stranieri non erano presenti al centro dello Jiangsu per la ripresa della nuova stagione. Nemmeno l'allenatore Olaroiu, che si è già appellato alla Fifa.