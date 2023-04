Il Presidente della FIGC Gabrieleconcede una "grazia" a Romelu. Eliminata la squalifica rimediata nella gara di Torino allo Stadium tra Juventus e Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia. Gesto che ha attirato molte polemiche per l'esultanza del belga "zittendo" la curva sud della Juventus che prima era stata protagonista di cori razzisti nei suoi confronti. Gravina però gli ha concesso una grazia, togliendogli la squalifica. Big Rom quindi ci sarà regolarmente per la semifinale di ritorno in programma a San Siro. "Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo è elemento fondante dell'ordinamento sportivo". Questa la spiegazione della federcalcio al provvedimento.