Il difensore dell'Inter Robin Gosens dopo l'infortunio che non gli ha permesso di giocare con i nerazzurri la prima parte di stagione ora è pronto ad aiutare i compagni. Come scrive Il Corriere dello Sport il difensore che ha esordito con assist nella sfida alla Salernitana sarebbe dovuto entrare in campo anche ad Anfield contro il Liverpool prima dell'infortunio di Brozovic e l'ingresso obbligato di Gagliardini. Ora come riporta il quotidiano il difensore è pronto a giocare dal 1' una tra le due sfide a Torino e Fiorentina così da essere pronto al meglio per la sfida contro la Juventus.