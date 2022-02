Intervistato da Sky Sport Germania, il terzino sinistro dell'Inter, Robin Gosens, ha commentato il suo passaggio dall'Atalanta al club milanese, parlando anche della sua valutazione e del suo futuro.



NON VALGO 25 MILIONI - "Sono convinto che come persona non posso valere così tanti soldi, mi pare una cifra eccessiva. Come Robin Gosens, non posso dire che io valgo 25 milioni di euro mentre un'altra persona vale di meno. Ma il mercato è questo e, in questo contesto, ho un certo valore come calciatore. Sono un giocatore della Nazionale e penso di aver fatto prestazioni eccezionali negli ultimi due anni. Di conseguenza, a quanto pare valgo questi soldi".



LA FORMULA - "So che sarò in prestito per 6 mesi e poi ci sarà quest'opzione di acquisto. Penso sia solo un modo per dividere il pagamento in modo tale da soddisfare entrambi i club, in Italia è una consuetudine".