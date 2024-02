L'episodio controverso durante la partitaha scatenato un'ondata di lamentele sui social da parte dei tifosi di Juventus e Milan. La rete segnata da Francesco, sfruttando una piccola ostruzione di Marcus Thuram - in posizione di fuorigioco - sul portiere giallorosso, ha sollevato polemiche riguardo all'arbitraggio.I sostenitori delle due squadre, in particolare, hanno espresso il loro dissenso nei confronti dell'arbitro e delle decisioni di campo. Le discussioni sono state alimentate dalle immagini che hanno evidenziato il momento controverso, alimentando il dibattito sulla correttezza delle decisioni arbitrali e sulla necessità di interventi per migliorare la trasparenza e l'equità nel calcio italiano.