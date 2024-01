Giallo "tattico" per Hakan? Nel match di ieri sera contro il, in cui sono finiti "sotto la lente" diversi episodi arbitrali , il centrocampista dell'ha rimediato un'ammonizione che lo costringerà, essendo diffidato, a saltare il prossimo match contro la Fiorentina, tornando poi a disposizione per la sfida scudetto del 4 febbraio contro la. Un cartellino che a detta di molti tifosi bianconeri potrebbe essere stato "cercato" dal turco, proprio per scongiurare il rischio di riceverlo nel turno successivo e restare dunque fuori nella super partita di San Siro.