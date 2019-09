Nelle prime due gare di campionato contro Lecce e Cagliari, Antonio Conte ha blindato l'Inter. Il tecnico leccese aveva schierato D’Ambrosio e Ranocchia accanto all’insostituibile Skriniar, sempre sul centro-sinistra della difesa. In casa, il club nerazzurro non ha mai subito gol contro Lecce (4-0) e Udinese (1-0), mentre in trasferta ne ha concesso solo uno al Cagliari (2-1). Delle squadre con tre partite disputate in campionato, l’Inter è quella con la miglior difesa e la miglior differenza reti. Per competere per lo scudetto con Juventus e Napoli e far strada in Champions League, Conte sa che deve erigere un solido muro difensivo. La Juve è partita con 5 gol fatti e 3 subiti, il Napoli con 9 all’attivo e 7 al passivo.