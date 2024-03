Sembra destinato a far discutere ilassegnato all'nel match di ieri sera contro il, per un intervento decisamente dubbio su Nicolò Barella. La moviola di Tuttosport a questo proposito è emblematica: "Un rigore regalato, un secondo tempo (dopo il 2-1 di Vasquez) diventato una via crucis ma – alla fine – vince sempre l’Inter. […]. Non è dato a sapersi come sarebbe finita la partita se il pessimoavesse dato retta alche l’aveva invitato a rivedere il contrasto tradopo aver fischiato il rigore: nonostante anche dal vivo fosse chiaro come si trattasse di un normale scontro di gioco dovuto alla dinamica dell’azione, al direttore di gara non è bastato rivedere le immagini al video per arretrare dalla sua decisione, il che raddoppia l’errore (chissà cosa dirà Rocchi sull’ennesimo svarione della sua squadra)".