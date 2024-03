IL MOTIVO



IL COMUNICATO UFFICIALE

In questi istanti si sta disputando l'ultimo atto della 27° giornata di Serie A, con l'Inter che sta ospitando il Genoa in quel di San Siro. L'ampio vantaggio in classifica dei nerazzurri lascia dormire sonni tranquilli e ad attirare le maggiori attenzioni è stato quello che è accaduto sugli spalti, rispetto a quanto sta avvenendo in campo. Già, perchè i tifosi della Curva Nord dell'Inter hanno deciso di disertare il loro settore in simbolo di protesta.Il motivo di tale gesto è da attribuire al pungo duro della Questura, che ha deciso di vietare l'ingresso di coreografie, tamburi e microfoni ai tifosi interisti dopo gli scontri avvenuti contro la Juve. Decisione che avrebbe causato disagio alla tifoseria organizzata, la quale non avrebbe affatto gradito e ha deciso di occupare il secondo anello verde solamente al 20° minuto di gioco. Di seguito il comunicato della Curva Nord."ADESSO BASTA LA MISURA È COLMA OGGI NIENTE TIFO LA NORD RESTA AL BARETTOci siamo assunti responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto al tifo ma dopo l'essima chiusura adesso basta non accetteremo più questa assurda e cieca repressione figlia di un' inutile prova di forza di chi certi diritti dovrebbe garantirli".