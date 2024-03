. Il rigore assegnato ai nerazzurri, infatti, fa discutere, perché il contatto Barella-Frendrup - che ha portato la squadra di Inzaghi sul 2-0, in un match poi terminato 2-1 - è in realtà stato mal valutato dal direttore di gara, Giovanni Ayroldi. Accusato di aver assegnato un rigore all'Inter molto dubbio, anche dopo la revisione al Var. E, infatti, secondo quanto riporta Sky SportIn generale, non ha convinto la direzione di gara. Ayroldi è il terzo arbitro di questo 27esimo turno ad essere fermato dal designatore Rocchi dopo Di Bello (per Lazio-Milan) e Marchetti (dopo Torino-Fiorentina).