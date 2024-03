Il rigore più inesistente che sia mai stato fischiato



Marotta League at its finest pic.twitter.com/bq4DGbWySR — intenditore di ippica (@LeoACM1899) March 4, 2024

In questi istanti si sta giocando l'ultima sfida della 27° giornata di campionato tra Inter e Genoa, con i nerazzurri che stanno conducendo al momento per 2-0 grazie alle reti di Asslani e Sanchez, con quella del cileno che è arrivata dagli 11 metri. Anche in questa occasione però nono sono mancate le polemiche, dato che il contatto avvenuto in area tra Barella e Frendrup lascia molti dubbi sull'entità del fallo. Di seguito il video del contrasto tra il nerazzurro e il rossoblù.