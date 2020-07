Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Genoa: "Finora mi è andata bene contro il Genoa, poi vedremo a fine partita. I momenti difficili contro Sassuolo e Bologna fanno parte della stagione, sono errori che ho superato, come tanti altri momenti nella mia carriera. Penso al presente, e a fare bene oggi. La matematica ancora non ci condanna per lo Scudetto: sappiamo che è difficile, pensiamo a far bene nelle ultime tre partite. Poi ci sarà l'Europa League, che è una competizione a cui teniamo molto".