Le parole a Sky Sport di Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter: "C'è sicuramente grande entusiasmo, stiamo facendo bene. In questo inizio del girone di ritorno abbiamo affrontato avversari importanti, ottenendo risultati importanti. Dobbiamo continuare così, ragionando partita dopo partita perché è ancora lunga, mancano 12 gare. È normale pensare allo Scudetto, dipende tutto da noi, ma dobbiamo andare avanti con la stessa cattiveria e la stessa fame. Se entreremo sempre in campo come stiamo facendo ultimamente, avremo maggiori possibilità di vittoria".



LA CORSA SCUDETTO - "Abbiamo sei punti di vantaggio, serve mantenere la giusta determinazione, nessuna squadra ci ha mai messo in grossa difficoltà, quindi dobbiamo concentrarci sul nostro percorso. Il Milan sta facendo un grande campionato, la Juventus naturalmente è sempre stata considerata la candidata principale alla vittoria e ora potrà pensare solo al campionato, poi non bisogna dimenticare Roma, Napoli e Atalanta".



ANTONIO CONTE - "Conoscete il Mister, ha grande fame, carisma, trasmette la giusta carica a ogni giocatore e fa sentire tutti importanti. Quando scendiamo in campo abbiamo dei compiti ben precisi, sappiamo sempre cosa dobbiamo fare in entrambe le fasi. Siamo un gruppo unito e abbiamo un unico obiettivo. Ragioniamo come squadra, comportandoci da professionisti, allenandoci al massimo e facendoci trovare tutti pronti".