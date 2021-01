Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Crotone, soffermandosi sulla lotta scudetto: "Stiamo bene fisicamente, abbiamo lavorato bene in questi giorni. E' importante continuare ad inanellare vittorie, sarà importante portare a casa i tre punti e partire col piede giusto”.



SULLA CLASSIFICA – “Sorpasso Milan? Il nostro obiettivo è stare là, è ancora presto per guardare la classifica, ma sappiamo che abbiamo i mezzi per riuscirci".