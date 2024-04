Situazione in divenire per il futuro societario dell'Inter. Di questo ha parlato il Professor Bava nell'intervista rilasciata in esclusiva aBianconero:"La cosa più ragionevole visto che Oaktree non è interessato a squadre di calcio è che il fondo dica a Zhang di cercare un acquirente e conceda il tempo necessario per portare a termine la cessione. L'ipotesi che Oaktree rifinanzi per altri due anni è irragionevole. Se è vero che Zhang ha le risorse bloccate in Cina, la domanda che mi viene da porre è perché le banche cinesi gli corrono dietro?"