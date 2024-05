Passi avanti per il futuro dell'Inter e una doppia strada che si profila all'orizzonte. Com'è noto, il debito di 385 milioni con Oaktree scade il 20 maggio e Steven Zhang sta lavorando per ottenerne il rifinanziamento. Con il presidente nerazzurro, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, ci sarebbero studi legali internazionali quali Lahtam Watkins, Dla Piper e Pedersoli-Gattai.- Si lavora per trovare una soluzione definitiva: si punta alla definizione di un accordo entro i primi dieci giorni di maggio. Una missione non semplice, vista la complessità della vicenda e il poco tempo rimasto.- Zhang sta trattando per rifinanziare il prestito di Oaktree con il gruppo Pimco che dovrebbe sborsare qui 400 milioni di euro - in prestito e con scadenza triennale - che permetterebbero di rimborsare il precedente accordo. Al tempo stesso, secondo il quotidiano, Oaktree avrebbe offerto di prolungare il finanziamento di un anno.