Antonio Conte affonda. Per il secondo anno consecutivo l’Inter esce dalla Champions ai gironi e quest'anno non si qualifica nemmeno per l'Europa League. Conte è confuso, l'Inter infuriata: ha dato all'allenatore carta bianca, lo ha difeso Marotta, anche su Eriksen, ma ora sembra cambiare rotta. Come scrive Calciomercato.com, "adesso l’Inter di Conte ha un grande vantaggio: quello di potersi concentrare su una sola competizione. Non ci sono più scuse, il tecnico salentino dovrà vincere lo scudetto e questo obiettivo diventerà dichiarato. Finora è passato un messaggio diverso, direzionato verso la crescita collettiva. L’eliminazione dalla Champions cambia tutto, adesso Zhang si aspetta di primeggiare in campionato, dove Conte avrà tutto il tempo necessario per preparare le partite. Il danno economico causato dall’eliminazione ai gironi è ingente".