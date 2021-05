Niente Juventus per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno dell'Inter, uscito nel primo tempo della partita giocata mercoledì sera a San Siro con la Roma per un infortunio alla caviglia, non riesce a recuperare per la prossima giornata di campionato. L'allenatore nerazzurro Antonio Conte non lo convocherà per l'anticipo di sabato a Torino sul campo della squadra bianconera campione d'Italia uscente. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18. In attacco confermata la premiata ditta formata da Lukaku e da Lautaro Martinez.