INTER TRADITA DA LAUTARO

Dopo Lazio e Napoli,I nerazzurri sono usciti sconfitti dal Wanda Metropolitano, con la squadra di Simeone che ha strappato il passa di accesso ai quarti dopo la lotteria dei rigori. Nei 90 minuti di gioco i Colchoneros erano riusciti a ribaltare il vantaggio della squadra di Inzaghi, che al minuto numero 35 è passata per effetto della rete di. Ma proprio quando tutto sembrava essere fatto, ecco che salgono in cattedra gli spagnoli, che appena due minuti più tardi pareggiano con. Manca ancora un gol però per andare ai supplementari, ma ci pensa Memphisal minuto numero 87 a mandare in estasi il Metropolitano, grazie ad una conclusione chirurgica che non ha lasciato scampo a Sommer.I tempi supplementari non regalano grandi emozioni, con le due squadre che si affrontano in mezzo al campo e non sembrano voler rischiare troppo, fino ad arrivare alla lotteria dei rigori. Gli errori dagli 11 metri saranno 4 in totale, ma 3 di questi vengono sbagliati dai nerazzurri, conche mancano il bersaglio. Per gli spagnoli si conta solo l'errore di, che però non peserà sul risultato finale.