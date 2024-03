Le parole di Alessandroalla CBS.DEL PIERO - “Un bel dramma, come solo noi sappiamo fare. E’ triste, perché Napoli e Inter avevano una buona opportunità, ma questa è la realtà. Affrontare la realtà è la cosa migliore, capire cosa c’è da migliorare. L’anno scorso fu eccezionale, da matti, irreale. Ma questa volta è dura da digerire. L’Inter, per la qualità della squadra, meritavano di passare, ma è il campo a decidere. L'unico rammarico che può avere l'Inter è che ha cominciato a giocare tardi, nel secondo tempo supplementare. Potevano fare meglio durante la gara, perché hanno avuto il possesso ma hanno avuto opportunità solo in contropiede. Quando hanno avuto la palla i nerazzurri potevano fare meglio. Ai rigori a volte è fortuna, a volte ti prepari meglio, a volte il portiere fa delle grandi parate, a volte i tifosi ti danno una mano”.