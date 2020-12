2







di Germano D'Ambrosio

Due serate da incorniciare per i tifosi della Juve, che prima vedono la loro squadra dominare al Camp Nou contro il Barcellona e qualificarsi agli ottavi di Champions come prima del girone, e 24 ore dopo assistono alla catastrofe dell'Inter, eliminata da tutte le competizioni dopo lo 0-0 con lo Shakhtar. Durante la notte sui profili Instagram e Twitter dei sostenitori bianconeri si è fatto a gara a chi coniasse lo sfottò più originale nei confronti degli odiati rivali di sempre: ve ne proponiamo una raccolta nella nostra fotogallery. Il più bersagliato? Per distacco mister Antonio Conte, ma non c'erano dubbi…