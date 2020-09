Al 18' di Inter-Fiorentina, sul risultato di 0-1 per i viola, Martin Caceres è intervenuto in extremis da dietro su Lautaro Martinez che stava per battere a rete da pochi passi. L'attaccante dell'Inter è caduto a terra e l'arbitro Calvarese ha concesso il rigore senza esitare, ammonendo pure il difensore uruguayano per le vigorose proteste. Il Var tuttavia ha permesso all'arbitro di sovvertire la decisione, rendendosi conto che il giocatore della Fiorentina ha toccato il pallone.

SOCIAL IMPAZZITI - L'episodio non ha lasciato indifferenti gli utenti di Twitter, e alcuni utenti di fede juventina hanno ricordato il passato in bianconero di Caceres per "ringraziarlo" di aver impedito in questo modo un gol dell'Inter, con tanto di polemica col direttore di gara e on field review che ha tolto ai nerazzurri un penalty che già pregustavano. Per la cronaca, Lautaro sarebbe poi riuscito a pareggiare proprio a fine primo tempo.

