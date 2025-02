DAZN



Inter-Fiorentina, il commento di Marelli

Polemiche in corso nella sfida tra Inter e Fiorentina che si sta giocando in questi minuti a San Siro. In occasione del goal dell'Inter che ha sbloccato la gara infatti c'è stato un errore arbitrale. ( QUI la ricostruzione di quanto accaduto ). Questo il commento dell'ex arbitro Luca Marelli a Dazn:"Nel momento in cui Bastoni ha rimesso il pallone al centro dell'area era nettamente uscito tutto, almeno 20/25 centimetri. Errore grave dell'assistente. Il VAR non poteva intervenire perché l'azione era finita nel momento in cui il pallone è uscito su deviazione di Mandragora".