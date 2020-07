L'Inter sfida la Fiorentina a San Siro e in caso di sconfitta o pareggio dei nerazzurri la Juve può laurearsi campione d'Italia già domani vincendo contro l'Udinese. ​ L'Inter ha giocato 163 partite, finora, contro la Fiorentina, e ha segnato 210 gol: è la vittima preferita dei nerazzurri, imbattuti negli ultimi 5 incontro contro i toscani. La Fiorentina, però, arriva da un momento positivo, visto che ha vinto le ultime due trasferte: non ne vince tre dall'aprile 2018. A San Siro le due squadre non pareggiano da 20 incontri (17 vittorie dell'Inter, 3 della Fiorentina).



