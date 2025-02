Inter-Fiorentina, il goal nerazzurro arriva da un calcio d'angolo inesistente: l'ERRORE è incredibile, VIDEO

Getty Images



Inter-Fiorentina, nerazzurri in vantaggio tra le polemiche: l'accaduto

Inter Fiorentina

Si sta concludendo questa sera il turno diche ha visto protagonista la Juventus venerdì nella sfida contro il Como. In questo momento in campo a San Siro ci sono. I nerazzurri sono in vantaggio per 1-0 grazie ad un autorete della difesa viola. Tuttavia, oltre all'infortunio di Marcus Thuram costretto a lasciare il campo, c'è da segnalare un errore arbitrale che sta sollevando diverse polemiche.Infatti, il pallone da cui nasce il calcio d'angolo che regala all'Inter di Simone Inzaghi il goal del vantaggio è uscito prima ancora che arrivi in mezzo all'area. Di seguito il fermo immagine.