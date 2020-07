L'Inter di Antonio Conte sfida la Fiorentina questa sera alle 21.45 e i bianconeri guarderanno con particolare interesse al match di questa sera perché se i nerazzurri cadono, il nono scudetto consecutivo può arrivare già nella giornata di domani contro l'Udinese. Se l'Inter perde o pareggia, infatti, alla Juve basterà battere la squadra di Luca Gotti per diventare campione d'Italia. Inoltre, in caso di sconfitta degli uomini di Conte stasera, un pareggio della Juve domani alla Dacia Arena sarebbe abbastanza per tagliare definitivamente fuori l'Inter, mentre l'Atalanta resterebbe a 7 punti di distacco dai bianconeri e quindi matematicamente ancora in corsa.