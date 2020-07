Al 78' di Inter-Fiorentina ha rimediato un'ammonizione per proteste Martin Caceres, il difensore della Fiorentina ex Juve. Nell'occasione, l'uruguayano ha avuto a che dire con la panchina dell'Inter. Era una fase piuttosto nervosa della partita, con Barella che poco prima era stato ammonito per un brutto intervento che aveva suscitato le richieste di rosso diretto da parte dei viola. Caceres è il terzo ammonito della gara nella Fiorentina, dopo Castrovilli e Ribery. Subito dopo l'episodio, la squadra di Iachini ha avuto un'occasionissima per passare in vantaggio con Lirola.