Inter-Feyenoord, rigore regalato ai nerazzurri: poi giallo per Thuram, simulazione

Inter-Feyenoord: polemiche per il rigore su Taremi

L'Inter affronta il Feyenoord a San Siro nel ritorno degli ottavi di Champion League dopo la vittoria dell'andata in Olanda per 2-0. I nerazzurri vanno subito avanti con il goal di Marcus Thuram. Poi nel finale del primo tempo il rigore trasformato da Moder per il pareggio momentaneo. A far discutere però è il rigore assegnato all'Inter nella ripresa.Al minuto 52 Taremi cade a terra, appena prima di uscire dall'area di rigore. Per l'arbitro c'è il contatto tra Beelen e l'attaccante nerazzurro. In realtà, Taremi si lascia andare da solo; non sembra esserci nessun contatto con il giocatore del Feyenoord, che affonda l'intervento senza però colpire l'avversario. Nessun richiamo da parte del VAR e Calhanoglu trasforma il 2-1.

La simulazione di Thuram

Pochi minuti dopo, altro calcio di rigore concesso dal direttore di gara. In questo caso però è costretto a intervenire il VAR che richiama l'arbitro che cambia idea. Thuram infatti si è buttato e ha simulato, prendendo di conseguenza anche il cartellino giallo.