Multa diper l', per i cori intonati da alcuni tesserati nerazzurri all'indirizzo didurante il giro in pullman per la. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, mentre si attende ancora la chiusura dell'indagine, aperta ieri dalla Procura Federale, in merito all'esposizione di uno striscione da parte di Denzelche ritraeva ancora l'esterno rossonero con le sembianze di un cane. Per questo episodio anche l'olandese potrebbe essere sanzionato con un'ammenda, così come lo stesso club nerazzurro a titolo di responsabilità oggettiva.