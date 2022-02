Massimiliano Farris, allenatore in seconda dell'Inter, ha parlato così poco prima di Inter-Juve: "Mancando molte giornate e molti punti alla fine questa sfida non sarà decisiva, ma può indirizzare il campionato. Dimarco? È un naturale avvicendamento, abbiamo tanti giocatori, ne abbiamo scelti 11 per iniziare, ma ce ne sono tanti in panchina che possono darci una mano. Vogliamo portare avanti la nostra idea di squadra".