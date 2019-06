A Milano c'è grandissima euforia per Antonio Conte. L'arrivo dell'ex Juventus sulla panchina bianconera era stato accolto da qualcuno con dei mugugni, trasformati subito in gioia ed entusiasmo per un ambiente che negli ultimi anni ha sofferto per le molte sconfitte. E il numero degli abbonati è già esploso. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sono già 12mila i tifosi che hanno acquistato il tagliando stagionale, con un +20% rispetto alla stagione 2018. Conte all'Inter? Altro che critiche...