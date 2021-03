Christian Eriksen, uno dei giocatori più discussi nell'ultimo anno dell'Inter, si è raccontato a Dazn. Queste sono alcune sue dichiarazioni evidenziate da noi: "La parola Scudetto è una delle prime che ho imparato in italiano. Ma finché non l'avremo vinto, possiamo solo sognarlo. Antonio Conte? Sono qui da un anno ormai e ogni giorno facciamo quel che ci chiede l'allenatore. Io e Conte dovevamo conoscerci di più, ora lui mi conosce e io conosco meglio lui. Questo rende più facile capire come interpretare certe partite. Il doppio play? Potete vedere anche voi che è diverso rispetto a prima quando Brozovic era un po' solo. Sta al mister decidere le nostre posizioni. Se vedete, non in tutte le partite giochiamo così. Dipende anche dall'avversario".