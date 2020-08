A metà luglio si era fatta avanti l'ipotesi concreta di uno scambio con un club di Premier League per Eriksen, ma l'Inter ha detto no da subito opponendosi a questo tipo di possibilità. Il resto lo ha fatto il campo: Christian sta andando in crescendo, anche in Europa League, gol e prestazioni di livello importante seppur da subentrante. Ecco perché la dirigenza dell'Inter tratterà il tema Eriksen con Antonio Conte solo dopo la competizione europea, l'idea di aspettarlo e tenerlo in rosa è decisamente preponderante al momento nelle strategie nerazzurre. Se l'Europa continuasse a dare questo tipo di verdetti anche sulla fame mostrata da Eriksen, non ci sarebbe più il minimo dubbio. Lo scrive calciomercato.com.