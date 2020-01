L'Inter sta cercando di affondare il colpo di mercato per raggiungere e colmare il gap che c'è attualmente con la Juventus capolista. Il nome è quello di Christian Eriksen, in scadenza con il Tottenham, che Marotta sta cercando di spingere già ora in nerazzurro. Con gli Spurs, come riportato da Sky Sport, l'offerta è ferma a 13 più 2 milioni di bonus, mentre gli inglesi ne chiedono 20. In attesa che si allinei questa situazione, potrebbe insorgere un problema di buonuscita per il giocatore: come nel caso di Giroud, anche lui vicino all'Inter, potrebbe essere lo stesso Eriksen a decurtarsi di una parte di ingaggio per soddisfare le richieste del Tottenham.