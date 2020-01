La trattativa tra l'Inter e Christian Eriksen sembra essere entrata nel vivo e oggi ha avuto un'accelerata che potrebbe essere determinante per gli sviluppi futuri. Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri fanno sul serio, con un'offerta importante al giocatore, mentre con il Tottenham (per portarlo a Milano da subito) i contatti sono avviati da tempo.