Christian Eriksen è un giocatore in uscita dall'Inter, questo è ormai evidente. Il danese ex Tottenham è fuori da tutti i progetti di Antonio Conte e Beppe Marotta ha ufficializzato il suo status di "cedibile" già prima di Natale. Tuttavia al club nerazzurro non è ancora giunta nessuna offerta per lui. Il motivo è ben spiegato da Sky Sport: trattandosi di un giocatore apertamente in vendita, le società eventualmente interessate attendono la fine della sessione di mercato per provare a prenderlo a condizioni vantaggiose. Ci si muove presto solo se c'è da bruciare una difficile concorrenza e convincere un club restio a cedere.