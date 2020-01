L'acquisto più scoppiettante del mercato di gennaio lo mette in cassa l'Inter di Conte e Marotta, che con 20 milioni di euro sono riusciti a convincere il Tottenham a cedere Christian Eriksen sei mesi prima della sua scadenza del contratto. Il giocatore è arrivato in poco fa a Milano, come riportato da Calciomercato.com, e sosterrà le visite mediche di rito prima della firma sui contratti. Si tratta di una pedina molto importante, specialmente nella corsa Scudetto; sarà interessante vedere l'impatto del danese sulla Serie A.