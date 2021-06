Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Christian Eriksen dopo il malore di sabato scorso durante la gara tra Danimarca e Finlandia. Al momento il centrocampista dell'Inter è ancora ricoverato a Copenhagen, e lo staff della nazionale danese fa sapere che il giocatore verrà operato al cuore per inserire un defibrillatore: "Dopo che Christian si è sottoposto a differenti esami al cuore è stata presa la decisione che per lui sia necessario l'impianto di un ICD (defibrillatore) - si legge in un comunicato - Questo dispositivo è necessario dopo un attacco cardiaco dovuto a disturbi nel ritmo del battito.



Christian ha accettato questa soluzione e questa strategia è stata inoltre confermata anche da specialisti nazionali ed internazionali che raccomandano tutti questo stesso trattamento. Incoraggiamo tutti a dare a Christian e alla sua famiglia pace e privacy per il prossimo periodo".