L'Inter è vicinissima all'acquisto di Chrisitian Eriksen. Il fantasista del Tottenham va in scadenza al termine della stagione ma i nerazzurri hanno un accordo con il calciatore già per il mercato di gennaio. Per il trasferimento immediato, però, occorre prima un accordo con il club inglese che chiede 20 milioni di euro mentre l'Inter ha alzato la propria offerta da 10 a 12 milioni di euro. La Juve ha seguito Eriksen per diverso tempo ma dopo l'acquisto di Kulusevski per 44 milioni di euro la Vecchia Signora ha deciso che a centrocampo non ha bisogno anche del danese.