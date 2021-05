Christian Eriksen, autore del gol che ha determinato la vittoria dell'Inter sul campo del Crotone, ha parlato alla tv ufficiale nerazzurra dello scudetto: "È stato un gol molto importante, sono entrato col giusto approccio. Il mister ci ha chiesto di giocare col nostro stile nonostante le tante partite giocate, loro lottavano per la retrocessione, noi per il nostro destino. Lukaku? Era ora che mi facesse un assist, crea sempre grandi occasioni. Scudetto? Non importa, festeggeremo domani o in un'altra occasione".