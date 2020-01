Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha strappato il sì di Christian Eriksen. Il giocatore, in scadenza ha giugno, avrebbe accettato 7,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi quattro anni (2024). Nelle intenzioni dei nerazzurri, però, ci sarebbe quella di portare il danese subito a Milano, per tentare il colpo Scudetto: il Tottenham, però, chiede 20 milioni di euro come "buonuscita" per privarsi già ora del giocatore. Eriksen aveva chiesto inizialmente 10 milioni a stagione, salvo poi abbassare le pretese: l'Inter, dal canto suo, avrebbe sfruttato il Decreto Crescita, che permette ai lavoratori stranieri che arrivano in Italia agevolazioni fiscali.