Secondo quanto riporta Sky Sport, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è volato a Londra per incontrare il Tottenham e Christian Eriksen. Il viaggio del dirigente nerazzurro non evidenzia un affare in chiusura, quanto piuttosto un colloquio apripista sul quale lavorare nei prossimi giorni per far scendere la richiesta degli Spurs per liberare anzitempo il giocatore, il cui contratto scade a giugno, ma sul quale l'Inter vuole contare per la corsa scudetto alla Juventus.