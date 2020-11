L'Inter ha un problema evidente: la gestione di Christian Eriksen, ai margini delle rotazioni di Antonio Conte a dispetto del suo status di giocatore di caratura internazionale. E per sostituirlo, si susseguono le suggestioni sui possibili profili su cui lavora ho lavorerà Beppe Marotta. A fornire addirittura un trittico di nomi è inter-news.it che indica tre possibili alternative: Leandro Paredes, il più gettonato nei recenti rumors, del Paris Saint-Germain; altrimenti Corentin Tolisso del Bayern Monaco e Granit Xhaka dell'Arsenal. Di Paredes si era parlato in ottica Juve quest'estate, mentre Tolisso e Xhaka furono vicini al club bianconero in passato.