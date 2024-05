Il portiere dell'Inter Emilè intervenuto nella diretta sulla pagina Instagram Goalkeepermaniaofficial ed ha parlato della vittoria nerazzurra del campionato. Queste le sue parole:"Nel periodo in cui tutti si aspettavano qualche passo falso, quindi tra gennaio e febbraio, l'Inter ha vinto con Fiorentina, Roma e Juve. Insomma, abbiamo continuato a vincere dando la mazzata al campionato. Ci sono state vittorie sporche come col Verona e a Udine, ma abbiamo fatto davvero molto bene. Ho visto tanta qualità in squadra, quando è così è bello essere in certi contesti. Siamo un gruppo forte ma soprattutto unito, questo è stato un po' il segreto di questa annata. Vincere aiuta a vincere, il gruppo era composto da gente che si conosceva da anni, i nuovi hanno dato e non tolto dal punto di vista tecnico e morale".