Inter, emergenza infortuni: nuova tegola per Inzaghi

AFP via Getty Images

Nuovi problemi per Simone Inzaghi sulle corsie laterali. Dopo Carlos Augusto e Zalewski, anche Matteo Darmian sarà indisponibile per la trasferta di Napoli. L’ex difensore di Torino e Manchester United non solo salterà il match al Maradona, ma resterà fuori per diverse settimane.Come comunicato dall’Inter, Darmian si è sottoposto a esami clinici presso la clinica Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra. La sua condizione sarà rivalutata la prossima settimana, ma l’impressione è che il difensore resterà ai box per circa un mese.

Questa assenza rappresenta un problema per Inzaghi, che dovrà fare a meno del suo jolly difensivo anche per gli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e per la delicata trasferta di campionato contro l’Atalanta a Bergamo. Il rientro di Darmian potrebbe avvenire nell’ultimo weekend di marzo, in occasione della sfida casalinga contro l’Udinese. Nel frattempo, l’Inter dovrà trovare soluzioni alternative per garantire equilibrio alla squadra in un momento cruciale della stagione.