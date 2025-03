Inter, emergenza infortuni: Inzaghi perde anche Zielinski

Getty Images

Nonostante la sofferta vittoria in rimonta per 3-2 contro il Monza, Simonenon può sorridere sul fronte infortuni. Durante il secondo tempo della sfida ai brianzoli, il tecnico nerazzurro ha infatti perso anche Piotra causa di un problema muscolare, un’assenza che si aggiunge a una lista già lunga in vista di match cruciali come quelli contro Feyenoord e Atalanta.Le prime diagnosi sull’infortunio al polpaccio del centrocampista polacco confermano che salterà sicuramente il ritorno degli ottavi di Champions League e la successiva sfida di campionato a Bergamo. La speranza dello staff nerazzurro è di riaverlo a disposizione dopo la sosta per le nazionali, in tempo per il match casalingo contro l’Udinese del 30 marzo. Tuttavia, il timore è che lo stop possa essere più lungo del previsto, come lasciato intendere dallo stesso Inzaghi nel post partita: “Zielinski ha sentito qualcosa al polpaccio e lo perderemo sicuramente per un po’”.

Oltre al polacco, restano in infermeria anche Federico Dimarco e Nicola Zalewski, entrambi alle prese con problemi muscolari. I due salteranno il Feyenoord, ma potrebbero recuperare per la sfida scudetto contro l’Atalanta. Discorso diverso per Matteo Darmian, che rientrerà solo dopo la pausa per le nazionali, mentre Yann Sommer, out contro il Monza, sarà regolarmente tra i pali in Champions League. Per Inzaghi, dunque, una gestione dell’emergenza sempre più complicata in una fase cruciale della stagione.