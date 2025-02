Inter, emergenza infortuni: Inzaghi ne perde un altro in attacco

Getty Images

Le condizioni di Correa

Nel finale del primo tempo di, match valido per la 26ª giornata di Serie A, i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con un imprevisto: Joaquin Correa, titolare al posto dell’indisponibile Marcus Thuram, ha accusato un infortunio ed è stato costretto a chiedere il cambio. Dopo un breve tentativo di restare in campo, Simone Inzaghi ha scelto di attendere la fine della prima frazione per effettuare la sostituzione senza sprecare uno slot, permettendo così a Mehdi Taremi di riscaldarsi con calma e subentrare all’inizio della ripresa.

L’attaccante argentino ha subito applicato del ghiaccio sulla parte alta del polpaccio sinistro, segnale di un possibile problema muscolare. Le sue condizioni saranno valutate con gli esami strumentali previsti nelle prossime ore, ma la dinamica dell’infortunio – avvenuto senza contatto con gli avversari – lascia presagire uno stop più lungo del previsto.Uno scenario sfortunato per l’ex Siviglia e Sampdoria, già ai margini delle gerarchie offensive di Inzaghi. In questa stagione, Correa ha collezionato appena sei presenze prima di questa gara, con un solo gol e due assist, tutti realizzati nella vittoria per 5-0 contro il Verona nel girone d’andata.