L’Inter espugna Anfield, grazie ad un gol di Lautaro Martinez. L’1 a 0, però, non basta, in virtù del 2 a 0 del Liverpool all’andata. I nerazzurri, quindi, salutano la Champions League agli ottavi di finale della competizione. Un risultato che non è passato inosservato ai tifosi della Juventus che hanno approfittato dell’occasione per ribaltare gli sfottò che, spesso, sono arrivati nel momento in cui sono stati i bianconeri a salutare il sogno della coppa dalle grandi orecchie.



